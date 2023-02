As razões que levaram ao 'divórcio' de CR7 e Jorge Mendes

Cristiano Ronaldo

A saída do Real Madrid, a forma como Cristiano Ronaldo ‘cuspiu’ no Manchester United e o ultimato que o jogador português fez a Jorge Mendes ("ou me colocas no Bayern ou no Chelsea ou então acabou entre nós") foram as razões principais que levaram ao fim da relação de Ronaldo com o superagente que tantos milhões gerou.Leia a notícia completa no Correio da Manhã