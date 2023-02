As relações duradouras entre os casais famosos

José Eduardo Moniz e Manuela Moura Guedes

O amor está no ar! No dia em que se celebram os namorados, são vários os casais de famosos portugueses que são um exemplo no que diz respeito a relações duradouras e inspiradoras, que resistiram à passagem do tempo.Os anos passam e estes casais mostram que a chama do amor permanece inabalável. É o caso de José Eduardo Moniz e Manuela Moura Guedes, que partilham a mesma história há cerca de 28 anos. Também Paulo Pires e Astrid Werdnig são um exemplo no que toca ao amor, com um casamento que dura há cerca de 23 anos. Manuel Luís Goucha e Rui Oliveira também são um exemplo: somam 23 anos de união.Mas há muitos mais casos de amor sem fim...