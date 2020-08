As transformações corporais incríveis das estrelas

04 ago 2020 • 01:30

André Filipe Oliveira

A procura por um estilo de vida mais saudável tornou-se um imperativo nos últimos anos. A incrível transformação de Adele, de 32 anos, colocou as mudanças físicas no centro de todas as atenções. No total, a artista perdeu mais de 45 quilos. Conseguiu-o através de um plano de alimentação e exercício rigoroso. O foco nunca foi a perda de peso, mas sim o sentir-se bem. Na última imagem partilha por Adele, nas redes sociais, vemo-la com uma silhueta mais magra e o rosto mais cavado. No entanto, a cantora britânica não foi a única a deixar os fãs boquiabertos.









Em Portugal, várias estrelas têm sofrido transformações de visuais drásticas. É o caso de Fernando Mendes. O popular apresentador da RTP1 chegou a pesar mais de 120 quilos, até ao dia em que decidiu emagrecer. De um dia para o outro mudou tudo, alimentação e exercício físico. Já perdeu mais de 40 quilos, deixando o título de ‘Gordo’ no passado, tornando-se até irreconhecível para muitos.

A ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’ Fanny decidiu livrar-se do quilos indesejados. Sofreu várias mudanças, mas nunca ficou satisfeita. Há cerca de um ano, submeteu-se a lipoaspiração e abdominoplastia e conquistou o corpo que tanto queria. Vanessa Oliveira engordou cerca de 15 quilos na última gravidez. Há cinco meses, levou a cabo uma dieta rigorosa alterando vários hábitos e conseguiu perder o peso desejado.



Totalmente irreconhecíveis

Khloe Kardashian já realizou várias cirurgias estéticas, após anos a lutar contra o excesso de peso. A cantora Janet Jackson ficou totalmente irreconhecível após uma transformação física radical. Sam Smith perdeu mais de 20 quilos. Magreza chegou a preocupar fãs.