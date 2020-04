Cristiano Ronaldo, Georgina e os filhos

O momento de celebração foi passado com Georgina Rodríguez e os quatro filhos. A imagem partilhada à mesa enterneceu os seguidores. "Desejamos uma boa Páscoa para todos", escreveu o craque na legenda.De fora do almoço ficou a família, de quem Ronaldo se separou ao mudar-se para uma nova moradia de luxo na Madeira.Inicialmente, o craque partilhava o mesmo prédio do que a mãe e os irmãos, mas na última semana decidiu arrendar uma vivenda na zona do Caniçal por 4 mil euros por semana.