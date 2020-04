Assistente de Cristina Ferreira está de luto

A avó Sofia é avó do Ben. Era uma mulher extraordinária, rija como eu nunca vi, sentido de humor apurado, amor à terra e à sua família, malandrice, independência e genica", começou por escrever a apresentadora em jeito de homenagem.



A companheira do vizinho da estrela da SIC adiantou a causa da morte da familiar.



"A avó Sofia morreu de velhice, até ao fim, junto dos seus. Teve uma vida dura mas uma velhice cheia de amor. Era uma grande malandra como eu mas mil vezes mais brava", completou.



Rúben Vieira decidiu no entanto manter-se ativa participando nas emissões em direto d'O Programa da Cristina'.



"O Ben perdeu um dos seus maiores amores. A avó, a quem chamava namorado, partiu deixando um vazio difícil e insubtituível. Sei da sua dor. Na impossibilidade do abraço, hoje, foi o silêncio e a certeza do que nos une, o mais importante. O Ben quis ir trabalhar. Por mais que lhe tenha dito que não era preciso. Talvez tenha sentido que esta seria a melhor forma de se despedir dela", escreveu Cristina Ferreira.



O profissional de televisão está também a ser amparado pela mulher neste momento de sofrimento. "Beijar até a dor amainar. E depois continuar a beijar", escreveu Rita.



Foram várias as caras conhecidas e seguidores de Ben que enviaram mensagens de apoio e força.