Assistente de Kate bate com a porta e despede-se

Depois de dois anos a trabalhar com a duquesa de Sussex,. Catherine Quinn era o braço direito de Kate Middleton, tratava da sua agenda pessoal, de todas as questões que exigiam sigilo e trabalhava com a mulher de William ainda em questões de solidariedade social.Até ao momento, não estão bem claras as razões pelas quais Catherine Quinn decidiu abandonar o posto, mas o caso está a dar que falar em Inglaterra.O lugar deixado em aberto ainda não foi preenchido, pelo que nos próximos tempos a casa real irá procurar uma nova pessoa de confiança para acompanhar Kate.Os mais recentes despedimentos na casa real britânica foram protagonizados por Meghan Markle que, insatisfeita com o desempenho das amas do filho, despediu várias por não confiar no seu trabalho.Os últimos tempos não têm sido fáceis para a família real britânica, que atravessa momentos conturbados devido à relação tensa entre os irmãos William e Harry e constantes quebras de protocolo por parte de Meghan Markle.O último episódio que desagradou a Isabel II foi o anúncio, por parte dos duques de Sussex, de que não iriam passar o Natal em Inglaterra, com a família real, mas sim com a mãe da antiga atriz.