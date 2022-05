Associação Sara Carreira atribui mais 22 bolsas de estudo Família Carreira quer continuar a apoiar jovens talentos

Associação Sara Carreira atribui mais 22 bolsas de estudo

01:30

Vânia Nunes

Um ano após a criação da Associação Sara Carreira, que visa apoiar crianças e jovens a concretizarem sonhos, a família anunciou a abertura de novas inscrições. "A Associação Sara Carreira atribuirá 22 bolsas de estudo este ano, adaptadas às necessidades específicas de cada bolseiro selecionado", pode ler-se na informação disponibilizada. A fase de candidaturas já arrancou e termina a 1 de junho. No processo de seleção serão tidos em conta "três critérios basilares: talento e/ou desempenho académico, condição socioeconómica e a atitude de acordo com os valores da Associação: família, credibilidade e compromisso". Recorde-se que, no primeiro ano da associação, foram atribuídas 21 bolsas.



A instituição foi criada por Tony Carreira, Fernanda Antunes, e pelos dois filhos, David e Mickael, em homenagem à filha mais nova, Sara, que morreu a 5 de dezembro de 2020, aos 21 anos, num trágico acidente de viação na A1.

