“Até sempre”: Homenagens multiplicam-se por Sara Carreira

Mais de duas semanas após a morte de Sara Carreira, as homenagens multiplicam-se e mantêm viva a memória da filha de Tony Carreira. Na A1, no exato local onde aconteceu o trágico acidente, ao quilómetro 61, os fãs deixaram uma mensagem de tributo à jovem. “Até sempre”, pode ler-se numa estrutura de um viaduto. Uma mensagem dedicada à artista, que espelha o sentimento de luto dos fãs da família Carreira, que sofre com a perda da sua “princesa”.









Homenagens que Tony Carreira assumiu que tanto o emocionam. Através das redes sociais, o cantor pronunciou-se sobre a morte da filha e falou sobre a enorme dor de perder a menina dos seus olhos. “É com o coração partido que venho agradecer a todas as pessoas que amaram a minha filha durante o pouco tempo que viveu entre nós. Quem teve o privilégio de a conhecer sabe o quanto era fácil amá-la. Era uma menina-mulher com um coração gigante, de uma bondade inexplicável e sempre pronta a ajudar quem cruzasse o seu caminho. Agradeço cada mensagem de apoio e carinho que recebi e todas as homenagens à minha princesa”, pode ler-se no texto emotivo que dedicou à filha.

Na mesma publicação, o cantor denuncia o seu sofrimento e afirma que a “saudade e dor” viverão para sempre consigo. Devastado, Tony afirma que morreu com a filha: “Foram tantas vezes que eu disse à Sara: Se um dia te acontecer alguma coisa eu morro! E morri…”.



Tony recebe onda de apoio

A viver um pesadelo com a morte da filha mais nova, Tony Carreira partilhou nas redes sociais uma mensagem que espelha toda a sua dor e sofrimento e contou com o apoio imediato dos fãs, que se mostram solidários com toda a família. O artista recebeu uma onda de solidariedade, com cerca de vinte mil comentários dos fãs, que partilham a mágoa de toda a família.



Entre os comentários destacam-se o de várias figuras públicas, como Tânia Ribas de Oliveira. "Meu querido amigo, todo o amor do mundo para vocês", pode ler-se. Matias Damásio e Katia Aveiro também deixaram palavras de conforto ao artista, que se mostra devastado com a perda da sua "princesa".