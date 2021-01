Atitude de Cristina Ferreira após saída de Fátima Lopes é arrasada

“Quando regressei à TVI conversámos e decidimos o futuro de forma tranquila e entusiasta e escolhemos um formato para a própria que todos adoraram”, começou por escrever. “Os advogados da Fátima e da TVI não chegaram a acordo e a Fátima sai da estação. A Fátima é das maiores comunicadoras do país. (...) Espero que continue o ser percurso de forma sólida e com muito sucesso.”



As palavras que Cristina Ferreira dirigiu a Fátima Lopes após a sua polémica saída da TVI não foram bem recebidas pelos seguidores. No texto que publicou, a diretora de Entretenimento e Ficção da estação de Queluz de Baixo demarca-se de responsabilidade e assegura que lamenta o desfecho, mas está a ser acusada de hipocrisia.“Quando regressei à TVI conversámos e decidimos o futuro de forma tranquila e entusiasta e escolhemos um formato para a própria que todos adoraram”, começou por escrever. “Os advogados da Fátima e da TVI não chegaram a acordo e a Fátima sai da estação. A Fátima é das maiores comunicadoras do país. (...) Espero que continue o ser percurso de forma sólida e com muito sucesso.”

Os seguidores apressaram-se a reagir. “Balelas para inglês ver”, “Se realmente a quisesse lá tinha feito por isso”, “Esta publicação só me dá vontade de rir”, “Advogados da TVI que são mandatários de alguém, não?”, são alguns dos comentários que se podem ler.





Entretanto, também Fátima Lopes respondeu à mensagem. “Obrigada, Cristina. Desejo-te muito sucesso. Um beijinho grande.”





A apresentadora de 51 anos esteve mais de 10 anos ao serviço do canal e incompatibilizou-se com a nova direção, depois de ter sido informada que ia deixar de apresentar o programa diário à tarde para passar a ter um formato de fim de semana, o ‘C’è posta per te’, no decorrer de 2021. Em comunicado, o canal informou que “lamentavelmente, a apresentadora não aceitou dar seguimento a este projeto nos moldes que lhe foram propostos pela TVI”.



"Pensei que iríamos estar muitos anos na mesma casa"

Cláudio Ramos foi um dos rostos da TVI a reagir à saída de Fátima Lopes. “ Eu pensava, de verdade, que iríamos estar muitos anos na mesma casa, festejaríamos entre projetos, falaríamos nos corredores, inventaríamos coisas. Senti que estava entusiasmada com o seu novo programa. Falámos sobre ele, enviei-lhe uns vídeos do formato espanhol que conheço muito bem. Julguei sempre que era a sua cara e que estava feliz com este desafio... O Universo tem sempre planos para nós. Entendeu a Fátima que os dela passam agora por outras coisas.”



Nunca vou esquecer a nossa conversa

Na despedida da amiga, Iva Domingues lembrou o passado. "Esta fotografia foi tirada durante um jantar, a duas, dias antes de uma grande mudança na minha vida, noutro país, noutro continente. Nunca vou esquecer a nossa conversa, nem tudo o que partilhámos. Agora chegou a tua vez. O melhor do mundo para ti."