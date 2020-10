Ator Adriano Toloza faz tratamento para a queda de cabelo

O ator brasileiro Adriano Toloza realizou um tratamento para a queda de cabelo, recorrendo à terapia de luzes de diodo (LED). O objetivo é estimular o crescimento do cabelo e torná-lo mais forte e saudável.O tratamento LED inclui laser capilar, mesoterapia (colocação de medicamentos na pele) e aplicação do plasma da própria pessoa. Antes disso, já havia feito um implante capilar."A dor é totalmente suportável e de curto prazo. Sinto-me muito bem. Já tenho cabelo", afirmou Adriano Toloza.Recorde-se que o ator de 37 anos ficou conhecido em Portugal depois da sua participação na novela 'Ouro Verde' da TVI."Estou mais confiante. O facto de trabalhar em televisão faz com que tenha de ter um cuidado extra com a minha imagem. Tem de ser boa e cuidada. Não ter cabelo limita o meu trabalho enquanto ator. Agora, o leque de oportunidades é maior", rematou.