Ator Alec Baldwin recebe viúvo e filho da vítima

Alec Baldwin está inconsolável com a morte da colega Halyna Hutchins nas filmagens do western ‘Rust’ na quinta-feira. O ator, protagonista e coprodutor do filme, alvejou acidentalmente a diretora de fotografia, de 42 anos, e feriu o realizador, num incidente que está a ser investigado.Ontem começaram a circular na internet imagens do ator com o viúvo de Halyna Hutchins, Matthew Hutchins, que no sábado voou até Santa Fé com o filho. "Falei com Alec Baldwin e ele foi muito prestável", disse ao ‘Daily Mail’. Já ao ‘Insider’, Matthew afirmou que vai precisar de tempo para lidar com a situação. "Não tenho palavras. Acho que vamos precisar de um pouco de tempo antes de realmente entender o que aconteceu", afirmou.Entretanto, Baldwin já cancelou todos os projetos. Uma fonte contou à revista ‘People’ que o ator, de 63 anos, vai "tirar um tempo". "Isto foi muito devastador. Todos sabem que foi um acidente, mas ele está absolutamente arrasado", afirmou.Enquanto as autoridades investigam a morte de Hutchins, o ‘Los Angeles Times’ e o ‘The New York Times’ avançam, citando membros da equipa de filmagens, que dias antes da tragédia Baldwin já tinha feito dois disparos com munições reais, com armas que deviam estar descarregadas. Os olhares viram-se agora para Hannah Gutierrez-Reed, de 24, que era responsável pelas armas na rodagem e que é descrita pelos colegas como "inexperiente", e Dave Halls, assistente de realização que entregou o revólver ao ator dizendo que este era seguro (‘cold gun’).Matthew Hutchins, viúvo de Halyna Hutchins, voou até Santa Fé com o filho, Andros, de nove anos, onde se encontraram com Alex Baldwin. Numa das fotos é possível ver os dois homens a abraçarem-se.Halyna era "uma referência" para a irmã Svetlana. Já o pai, Anatoly Androsovych, disse ao ‘The Sun’ que Baldwin "não teve culpa" e que quer juntar-se ao genro e ao neto, que ficou "muito afetado".