Ator André Gonçalves detido por não pagar pensão de alimentos

O ator brasileiro André Gonçalves, que já participou em inúmeras novelas da Globo transmitidas em Portugal, como ‘Alma Gémea’, ‘Malhação’ ou ‘A Guerreira’, foi detido e passou uma noite na prisão na sequência de uma dívida de 65 mil euros em pensão de alimentos à filha Valentina Benini, de 18 anos, fruto de uma relação antiga com Cynthia Benini.O artista foi encaminhado para a Cadeia Pública José Frederico Marques, na zona Norte do Rio de Janeiro, e terá de usar pulseira eletrónica durante 60 dias. Há sete meses, já tinha sido condenado a prisão domiciliária. Na altura, a advogada da ex-mulher revelou: "A prisão não extingue a dívida (…) Poderá ser ainda executado pela Justiça na forma de penhora."André Gonçalves deixou de contribuir financeiramente para a educação da filha em 2016, quando perdeu o contrato de exclusividade com a Globo. No entanto, o tribunal não aceitou a justificação.