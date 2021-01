Ator António Cordeiro morre após longa batalha contra doença degenerativa

Supranuclear Progressiva, uma doença degenerativa rara e incurável, que afeta a capacidade de locomoção e a fala.





"O prognóstico era muito reservado.

Inclusive, disseram-me que, se houvesse uma paragem cardiorrespiratória, não o reanimariam devido à doença dele", disse, na altura a mulher, acrescentando que o seu estado era muito delicado. "O António não está pior, o António não está melhor, o António está na mesma. Continuamos na luta em que sempre estivemos.De há uns meses para cá, voltou a fazer neurofisioterapia e já consegue ficar de pé".





A notícia foi confirmada ao CM pela mulher, Helena Cordeiro, que não escondeu o momento de grande dor que atravessa. "É verdade, ele foi internado ontem e falaceu hoje", disse, sem conter as lágrimas.Também a atriz Isabel Medina, amiga do ator, lamentou a perda ao CM e confirmou que não foi a Covid-19 a causa da morte de António Cordeiro, que se encontrava a viver na Casa do Artista há mais de um ano.escreveu.Foi há cerca de três anos, recorde-se, que António Cordeiro foi diagnosticado com ParalisiaAo longo dos últimos anos, o seu estado foi-se deteriorando e há mais de um teve mesmo de ser internado na Casa do Artista, contando sempre com o apoio da mulher, com quem estava junto há mais de 20 anos.Disseram-me várias vezes que o António não ia sobreviver.Na altura, Helena revelou também a grande fragilidade que sentia pelos anos difíceis de luta.António Cordeiro, recorde-se, estreou-se em 1987 na TV em 'Duarte e Companhia'. Passou por todos os canais em novelas como 'Laços de Sangue', 'Depois do Adeus', 'Mar Salgado', 'Morangos com Açúcar' e 'Inspetor Max'. Do seu percurso destacam-se ainda várias participações cinematográficas e no teatro. Casado com Helena há mais de 20 anos, o ator não teve filhos.