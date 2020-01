Ator brasileiro apaixonado pela prima

Dado Dolabela começou o ano decidido a ser feliz no amor.O novo casal sempre foi muito próximo e é primo em primeiro grau. O pai de Dado era irmão do pai de Mariana.A jovem é designer e tem uma loja em Ipanema.De acordo com a imprensa brasileira, Dado Dolabela já foi procurar a opinião de especialistas, uma vez que dada a relação familiar, os filhos podem nascer com problemas genéticos.O artista brasileiro já é pai de três filhos, fruto de relações anteriores.