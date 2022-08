Ator brasileiro de 12 anos sofre grave acidente Gustavo Corasini foi prensado pelo carro de uma condutora que se atrapalhou com as mudanças.

O ator brasileiro Gustavo Corasini, de 12 anos, que deu vida a Tadeu na novela ‘Pantanal’, foi vítima de um grave atropelamento em São Paulo. Gustavo foi conduzido ao hospital e continua internado, a recuperar de fraturas na perna, braço e bacia, tendo já sido submetido a várias operações. O pequeno ator estava acompanhado com um amigo, de 13 anos, que também foi colhido e que acabou por morrer no local. Segundo a imprensa brasileira, o acidente aconteceu na Zona Leste de São Paulo no passado dia 23 de agosto.



Gustavo e o amigo foram atropelados dentro de um condomínio por uma mulher que estava a fazer uma manobra com o seu automóvel com o objetivo de dar passagem a uma viatura de bombeiros que pretendia socorrer um construtor civil. Os dois amigos estavam sentados no passeio e acabaram por ser prensados pelo veículo contra o portão de uma habitação. Às autoridades, a condutora, de 53 anos, disse que se atrapalhou com as mudanças automáticas do carro. Agora, está indiciada por homicídio e lesão corporal culposos.

