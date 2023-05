Ator brasileiro encontrado morto dentro de baú

O ator brasileiro Jefferson Machado Costa, que estava desaparecido desde 27 de janeiro, foi encontrado morto dentro de um baú de madeira.O baú foi encontrado enterrado a dois metros e meio de profundidade, numa propriedade no Rio de Janeiro, Brasil. Já o corpo do ator, de 44 anos, estava amarrado e coberto por betão, num anexo alugado a um alegado suspeito, revela o site 'G1'., afirma a Globo.As autoridades conseguiram identificar a vítima através do rasto deixado pelos animais de estimação, uma vez que, a partir dos chips, foi possível identificar a localização de quase todos. Os locais onde os cães foram abandonados foram formando uma rota e o último animal a ser resgatado estava no mesmo bairro onde o corpo foi encontrado.Maria Machado, mãe de Jefferson Machado Costa, confessou que a última vez que falou com o filho foi em janeiro, na altura em que o mesmo partiu para São Paulo para uma entrevista de emprego. Acrescentou ainda que, depois disso, deixou de receber chamadas telefónicas e que todas as conversas que teve com o filho, a partir dessa altura, foram feitas por mensagens mal escritas. Por consequência, levou a família a pensar que seria alguém a tentar passar-se pelo ator brasileiro.Por sua vez, o advogado da vítima fez um comunicado no qual confirmou que o corpo era o de Jefferson e que o baú de madeira pertencia ao próprio ator., disse.