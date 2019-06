Ator brasileiro envolvido em escândalo sexual com 4 mulheres

Agora, que as coisas pareciam mais calmas e o artista estava a levar uma vida mais discreta, foram partilhados

Fábio admite levar o caso para a justiça: "Esse vídeo é criminoso (bem como sua propagação) e eu garanto que a pessoa que o expôs será, por meios legais, identificada e responderá judicialmente. Eu aqui sigo em paz. Essas coisas machucam, mas não arranham a minha motivação de vida e nem a minha força e a minha crença de que há um poder superior nos protegendo do mal".

O ator brasileiro Fábio Assunção continua rodeado de polémicas.Segundo o ator, o vídeo tem largos anos e ocorreu num motel.Os momentos acabaram agora por ser revelados na internet através de um canal de Youtube.Entretanto, Fábio Assunção já reagiu e veio a público justificar o sucedido: "Nas redes, muitos estavam preocupados se o vídeo tinha sido agora, se eu estaria bem e é, exclusivamente, por isso que venho aqui me comunicar com vocês".Os vídeo já se tornaram virais e o filho do ator, João Assunção, de apenas 16 anos, e a atual namorada, Mel Pedroso, já viram a público defender o ator brasileiro.Recorde-se que, Fábio Assunção há dois anos foi detido numa festa por, supostamente, ter agredido algumas pessoas e não obedecer à ordem da polícia. Entretanto, este incidente veio levantar uma outra polémica: