Ator brasileiro José Dumont condenado por posse de pornografia infantil

01:30

Sónia Dias

O ator brasileiro José Dumont, de 72 anos, conhecido de novelas como ‘Pantanal’ (1.ª versão) ou ‘Nos Tempos do Imperador’, foi condenado por posse e armazenamento de mais de 240 arquivos de fotografias e vídeos com cenas de sexo que envolviam crianças e adolescentes.



No entanto, devido à idade, o artista, que defende que o material fazia parte de um “estudo para a realização de um trabalho acerca do tema”, viu a pena inicial – de um ano e dois meses – ser reduzida a um ano de prisão em regime aberto, mais multa. Recorde-se que Dumont já tinha sido acusado de abuso sexual de um menor.

