Ator brasileiro Tony Ramos internado de urgência no Rio de Janeiro

07 jan 2020 • 12:08

ony Ramos, sentiu-se mal esta segunda-feira, dia 6 de janeiro, queixando-se de dores fortes no corpo, e acabou por ser internado.

O artista, que sempre foi conhecido por ser uma das estrelas das novelas da rede Globo,





, uma inflamação do trato gastrointestinal que afeta o estômago e o intestino delgado.

"Ele já está sendo medicado e será libertado em breve", revelou o representante do ator, antes de Tony ter alta. Segundo consta, o ator já saiu do hospital, e foi visto a sair do espaço de cadeira de rodas, na companhia da mulher, Lidiane Barbosa, com quem é casado desde 1969, que esteve sempre ao lado do companheiro neste momento.

Aos 71 anos, o ator T