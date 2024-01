Ator Can Yaman visita IPO de Lisboa

conhecido pelas séries '

, está em Portugal. O motivo é solidário e prende-se com a associação que o próprio criou para ajudar crianças doentes.A 'Can Yaman For Children' foi criada com o objetivo de ajudar crianças que necessitem de cuidados médicos especializados. Em Lisboa, o ator visitou o IPO – Instituto Português de Oncologia e as imagens foram partilhadas através das redes sociais.