Ator Carlos Cunha ainda à espera de ser contactado pelo Sporting

Mais de dois meses depois de sofrer uma queda aparatosa no Estádio de Alvalade, Carlos Cunha ainda aguarda ser “compensado” pelo Sporting. À conversa com Júlia Pinheiro, no programa ‘Júlia’, da SIC, o ator de 69 anos recordou o incidente em que perdeu temporariamente a consciência e ficou sem conseguir lembrar-se do nome ou da idade. Fez ainda lesões na cara e no ombro.



“Venho a sair, deixo passar as senhoras, e meto o pé nas escadas para me ir embora. O senhor da fila debaixo foi-se embora e eu meti o pé entre a fila debaixo e agarrei-me à cadeira, ao fundo da cadeira, só que aquilo vai para baixo e eu também fui. Dei cabo da cara e do ombro”, contou Carlos Cunha. “Caí completamente desamparado (...) Os bombeiros demoraram muito tempo. A minha filha (Erika Mota Cunha) andava lá aos gritos... Não foi fácil”, afirmou o ator, que fez saber que ainda espera ser contactado e compensado pelo Sporting.

