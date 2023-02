Ator Carlos Cunha mostra-se com a namorada

, para que, mesmo depois de todas as rasteiras naturais e provocadas, a nossa capacidade para nos mantermos de pé, e prontos para o que 'der e vier', seja uma constante.

Carlos Cunha, de 68 anos, demonstrou, mais uma vez, o seu amor por Marisa Lopes Carvalho, através de uma publicação no Instagram.O ator afirmou que apesar de todo o mal que há no mundo, o que prevalece no fim são os bons amigos:, escreveu.Carlos Cunha fez ainda referência ao poeta Ary:Lembre-se que o ator e Marisa Lopes Carvalho estão noivos desde julho de 2021.