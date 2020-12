Ator da Globo Eduardo Galvão morre aos 58 anos vítima de Covid-19

08 dez 2020 • 14:56

O ator brasileiro Eduardo Galvão morreu esta segunda-feira, dia 7, vítima de Covid-19, aos 58 anos.



O artista encontava-se internado na unidade de Cuidados Intensivos no Hospital Unimed Rio, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, no desde o final de novembro. Quando deu entrada na unidade hospitalar estava com "50% dos pulmões comprometidos e precisou de ficar entubado".

O ator integrou o elenco de vários projetos da Globo, tendo sido o último deles a novela 'Bom Sucesso', no ano passado, onde interpretou 'Dr. Machado'.



Há dois dias, Mariana, filha do artista, tinha chegado a revelar que o estado de saúde do pai tinha melhorado.



Nas redes sociais, multiplicam-se homenagens a Eduardo Galvão.