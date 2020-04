Ator da saga 'Star Wars' Andrew Jack morre vítima de coronavírus

O ator Andrew Jack morreu esta terça-feira, dia 30 de março, vítima do novo coronavírus.Segundo avança o 'TMZ', o ator não resistiu à infeção e acabou por morrer aos. O artista pertencia assim a um dos grupos de risco do vírus, devido à idade que tinha.

Segundo a mesma publicação, a representante do ator, Jill McCullough, afirmou que Jack morreu no hospital St. Peter, em Chertsey, no Reino Unido.



A mulher de Andrew Jack não pôde acompanhar o marido, que estava internado no hospital, por estar, também ela, a cumprir a quarentena, apesar de estar longe, na Austrália.



Além da tragédia, a família do ator teme que não estejam reunidas condições suficientes para realizar o funeral, devido a todo o pesadelo que se atravessa um pouco por todo o mundo.

Recorde-se que Andrew Jack desempenhou o papel de General Ematt nos episódios VII e VIII da saga de sucesso 'Star Wars' e também se destacou na longa carreira de 60 anos como treinador de sotaques e dialetos.



Andrew Jack treinou ainda atores como Viggo Mortensen, Christian Bale ou Robert Downey Jr, em filmes como "Senhor dos Anéis", "Vingadores: Endgame", "Thor: Ragnarok", "Sherlock Holmes" ou "Capitão América".





