Ator de 11 anos da TVI testa positivo à Covid-19

Luís Henrique Matos, de 11 anos, testou positivo à Covid-19. O ator, que interpreta Diogo na novela da TVI 'Quer o Destino', realizou o teste esta quinta-feira, e partilhou o momento com os seguidores do Instagram.Na legenda do vídeo garantiu que se sentia bem.", escreveu.O menino foi realizar o teste depois do avó ter tido conhecimento que tinha contraído a doença.As gravações da novela terminaram em agosto e Luís contracenava com Pedro Teixeira, Marta Faial, entre outros.