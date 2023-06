Ator de 'Rabo de Peixe' vai fazer de Tony Carreira

Rodrigo Tomás em 'Rabo de Peixe'

O mês de agosto foi a altura escolhida para as gravações da série biográfica de Tony Carreira.Ao contrário do que foi noticiado pela imprensa nacional, David Carreira não foi o escolhido para fazer o papel do pai. A revista ‘TV 7 Dias’ revelou agora que o ator Rodrigo Tomás é que irá interpretar o papel do artista quando era mais novo. Atualmente, o jovem ator pode ser visto na série portuguesa da Netflix ‘Rabo de Peixe’, que confirmou na quinta-feira a segunda temporada.Na trama de Tony Carreira, já há muito prometida, o público vai descobrir, em poucos episódios, mais momentos da vida do cantor, de 59 anos. Esta emissão garantida na TVI, fruto do contrato de exclusividade assinado entre a estação televisiva e o artista, ainda não tem o nome do ator principal fechado. O mesmo acontece com o papel de Sara Carreira, que faleceu num acidente de viação em 2020.