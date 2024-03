Ator de 'Star Wars' sofre um surto psicótico

Anakin Skywalker em 'Star Wars Episódio I: A Ameaça Fantasma',

, revelou Lisa Lloyd.Mais tarde, o ator foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide, o que segundo Lisa Lloyd atirou o filho paraO pior aconteceu no ano passado, quando a estrela infantil do 'Star Wars' conduzia o seu carro e sofreu um surto psicótico, o que fez com que virasse o carro repentinamente numa estrada de três vias.Agora o jovem está internado e tem de cumprir um tratamento que demorará 18 meses. Jake Lloyd já está no 10º mês., destacou Lisa Lloyd.