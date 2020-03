Ator de 'Terra Brava' acusado de violência doméstica pela 'ex': "Fui agredida em frente à nossa filha"

Afastada do pequeno ecrã há vários anos, a atriz Sylvie Rocha acusa Manuel Wiborg, que pode ser visto na novela da SIC 'Terra Brava', de quem está separada há 12 anos, de agressão.Os dois atores viveram um romance e estiveram a viver juntos. Da relação, os dois tiveram uma filha em comum, mas o clima de tensão mantém-se.O episódio de violência terá acontecido na Costa de Caparica no passado dia 2 de março., avançou uma fonte à revista ‘Nova Gente’ que assistiu ao episódio de violência.Sylvie veio confirmou as agressões:Além disso, a artista ainda salientou que foi vítima de violência durante a relação., afirmou, confessando que tinha receio que ninguém acreditasse no seu depoimento., adiantou ainda a atriz, que garante que o que mais lhe custa é o ator ter feito o que fez à frente da filha que têm em comum.garantiu., atira Sylvie, que apareceu pela última vez na ficção cm uma pequena participação na série 'Onde está Elisa?', na TVI.Face ao sucedido, o ator de ‘Terra Brava’ já reagiu e nega qualquer agressão. O ator está a brilhar no elenco da novela 'Terra Brava', na SIC.