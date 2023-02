Ator diz ter sido vítima de abuso sexual em miúdo

Ator tem 36 anos

Ana Maria Ribeiro

Quase dois anos após as queixas de violação e abuso físico e psicológico apresentadas por várias mulheres contra Armie Hammer, o ator de 36 anos quebrou o silêncio e revelou que foi abusado sexualmente quando era criança.Numa entrevista ao site norte-americano Air Mail, disse que, quando tinha 13 anos, foi violado por um sacerdote. "A partir daí, decidi que ia ter controlo sobre todas as situações sexuais em que me envolvia", explicou o intérprete do filme ‘Chama-me pelo teu nome’, que várias mulheres acusaram, em 2021, de as rebaixar em práticas sexuais sadomasoquistas e de ter impulsos canibalísticos.O caso, que ainda está a ser investigado pela polícia, ditou o fim do seu casamento com a apresentadora Elizabeth Chambers, de quem tem três filhos.