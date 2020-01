Ator doa um milhão de dólares para a Austrália

Chris Hemsworth

"Precisamos do seu apoio e donativos. Vou doar um milhão de dólares [900 mil euros] e espero que todos vocês possam contribuir de qualquer forma", disse o artista através das redes sociais, apelando aos milhares de seguidores para se sensibilizarem com a causa.





diretamente

para os bombeiros, e as pessoas que estão na linha da frente, que estão a sofrer, as comunidades que foram atingidas e que precisam desesperadamente do nosso apoio", acrescentou.

O ator Chris Hemsworth, conhecido por integrar o elenco do filme da Marvel 'Thor', mostrou-se solidário e decidiu ajudar a Austrália, que atravessa um enorme problema ambiental com os incêndios sem dar tréguas.O irmão do ex-marido da cantora Miley Cyrus, Liamn Hemsworth , juntou-se ao gesto de outras celebridades e fez uma doação muito generosa, de cerca de um milhão de euros, para ajudar o país e as instituições que lhe têm prestado apoio neste momento.