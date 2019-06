Ator de 'Chiquititas' e os pais assassinados pelo pai da namorada

O que tinha tudo para ser um agradável encontro de domingo entre as famílias de dois jovens que se amavam terminou numa tragédia, com as mortes do ator brasileiro Rafael Miguel, de 22 anos, do pai dele, João Alcísio Miguel, 52, e da mãe, Míriam Selma Miguel, 50. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o autor das mortes é o pai da namorada de Rafael, Paulo Matias, de 48 anos.Rafael e os pais tinham ido a casa da namorada do ator, Isabela, de 18 anos, na região da Pedreira, bairro pobre da periferia da zona sul de São Paulo, por volta das 14 horas de domingo. Quando ainda estavam no portão a conversar com a mãe da jovem, o pai dela, que era contra a relação e que os vizinhos descrevem como possessivo e com ciúmes doentios da filha, chegou já a atirar e matou os três, fugindo de seguida.O ator, que ficou famoso ainda em criança ao protagonizar anúncios de TV, e Isabela namoravam há um ano, mas a relação era interrompida amiúde pela oposição de Paulo, que já cumpriu pena por roubo e enfrenta outro inquérito por furto. O último trabalho de Rafael na televisão foi o personagem Paçoca, na nova versão de ‘Chiquititas’, entre 2013 e 2015.Ao longo da madrugada de segunda-feira, Isabela publicou várias mensagens nas redes sociais com declarações de amor eterno a Rafael e agradecendo por a ter ajudado a ser mais doce, a conhecer a vida, a continuar quando chegou a pensar em desistir.Já de manhã, a jovem pediu emocionada o impossível, que Rafael voltasse para ela acordar todas as manhãs vendo o rosto sorridente do ator e concretizarem juntos tudo o que tinham sonhado.Rafael Miguel tornou-se conhecido dos brasileiros quando protagonizou um anúncio para uma cadeia de supermercados. Depois, entrou na novela ‘Chiquititas’, no papel de Paçoca. Foi a sua última aparição na TV.