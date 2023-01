Ator Jeremy Renner passa aniversário no hospital

O ator Jeremy Renner, que tem recorrido às redes sociais para atualizar o seu estado de saúde depois de ter sofrido um acidente com um limpa-neves, partilhou uma fotografia com a equipa da Unidade de Cuidados Intensivos no dia em que celebrou 52 anos.“Obrigado à renomada equipa médica da Unidade dos Cuidados Intensivos por começarem esta viagem”, escreveu o ator no Instagram, em que aparece com uma imagem debilitada e com máscara de oxigénio.

Recorde-se que Renner foi atropelado por um limpa-neves desgovernado, no passado dia 3 de janeiro, e encontra-se a recuperar de duas cirurgias, após sofrer múltiplos traumas.