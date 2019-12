Ator João Baptista envolvido em cena de violência

com fontes da revista 'TV Mais', o ator terá "bebido demasiado" e "descontrolou-se", e acabou por agredir uma pessoa da organização.





"Ele ameaçou algumas pessoas que estavam na festa, assediou verbalmente uma jovem, atirou um telemóvel de uma senhora para o chão e agrediu um membro da organização", começou por contar a fonte, que terá presenciado a situação.

"Ele estava muito agressivo, tendo dado

. Agrediu e fugiu. Nunca conheci uma pessoa tão rude e de tão baixo nível como esse fulano. O que ele fez nesta presença em Londres não se faz. Ele estava podre de bêbedo. Foi uma vergonha!", acrescentou a ainda a alegada testemunha do episódio.



Quando contactado pela mesma publicação, João Baptista admitiu ter havido um "desentendimento" com uma pessoa, mas culpou-a. "O que aconteceu foi que a pessoa em questão foi desagradável comigo e provocou-me".



O organizador da festa em questão, João Faneca, acabou por vir afirmar que foi com ele que tudo se passou, mas desvalorizou o alegado aparato, garantindo que as fontes "exageraram" nas suas versões dos acontecimentos: "No início, ele estava chateado. Até fomos lá para fora. Ele agarrou-me no braço, houve um jogo de cintura, mas ficou tudo bem. Não houve agressões".



Recorde-se que João Baptista já foi várias vezes alvo de atenções por episódios de violência. Há mais de um ano, envolveu-se num conflito com um homem na zona onde cresceu, Vila Franca de Xira, que o fez ir parar ao hospital em estado grave.



Mais recentemente, foi acusado de violência doméstica e perseguição por parte da ex-companheira, Dina Kelly.

João Baptista está novamente envolvido em polémica por uma situação de violência. Desta vez, em Londres.O ator tem-se mostrado feliz na vida profissional e pessoal, por estar dedicado à personagem na novela 'Terra Brava', e ter sido recentemente pai de uma menina. No entanto, descontrolou-se durante um evento onde marcou presença na capital inglesa, para apresentação de um novo canal.De acordo