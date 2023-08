Ator João Catarré “livre de perigo”

João Catarré

A Elite Lisbon, agência que representa João Catarré, emitiu um comunicado a esclarecer que o ator de ‘Sangue Oculto’ está a recuperar de “um problema de saúde”, sem especificar qual. “O ator João Catarré lamenta, profundamente, as notícias falsas que, a seu respeito, têm vindo a público. Agora, livre de perigo e em franca recuperação de um problema de saúde, agradece as inúmeras mensagens de solidariedade que recebe. A Elite Lisbon, enquanto agência do ator, não tem mais nada a declarar sobre este assunto”, lê-se na nota que confirma a notícia desta terça-feira do CM sobre o estado de saúde do ator.

O comunicado surge depois de informações não oficiais darem conta de que o ator teria sido diagnosticado com leucemia, e de que estaria a lutar pela vida. Tais notícias - agora retificadas pela agência do ator - citavam declarações de António Carvalho, ex-concorrente do reality show ‘O Amor Acontece’ (TVI). No início de agosto, também Flávio Furtado, no ‘TVI EXtra’ tinha avançado que João Catarré “estava hospitalizado” e “a enfrentar uma fase mais complicada na sua vida”.