Ator José Lopes morre aos 61 anos "sozinho numa tenda"

Ator vivia com dificuldades e amigos pedem ajuda para conseguir pagar o funeral.

16:27

"E agora vem a notícia de que o Zé Lopes também já foi, encontrado no tugúrio onde morava por um amigo um par de dias depois de morrer. Agora há um pedido de donativos solidários para lhe pagar o enterro, e não escapa a muitos de nós que melhor teria sido tal ser feito em vida.

Não o funeral, mas o donativo solidário, para viver. Para não ser enterrado em vida, precisamente. Fica a memória, o algum remorso, a voz e a presença claras, de quando era um actor feliz. Se justiça houver, estará neste momento a receber aplausos, o melhor prémio para um ator. De dinheiro (o segundo melhor prémio para um ator) já não precisa. Apenas nós, para o seu funeral", lamenta.



O velório de José Lopes terá lugar na quinta-feira, dia 11, na Igreja de São Cristóvão, na Mouraria, em Lisboa. O funeral será na sexta-feira, no Cemitério da Ajuda.

José Lopes, de 61 anos, mais conhecido pela participação em projetos de teatro e cinema foi encontrado morto na tenda onde vivia. A informação foi adiantada por vários amigos e familiares nas redes sociais, onde pediram ajuda para pagar as cerimónias fúnebres do ator, uma vez que este vivia com grandes dificuldades.Rui Zink foi um dos amigos que lamentaram a perda e revelou que José Lopes foi encontrado morto, na tenda que lhe servia de casa.