Ator Júlio César revela luta em silêncio contra o cancro

"Estava com cancro no pulmão. Ninguém sabia, ninguém soube. Aliás, os colegas e a própria imprensa tiveram grande respeito por este momento difícil da minha vida".



Aos 72 anos, o ator Júlio César revelou que travou uma dura batalha contra o cancro há três anos.O artista lutou contra um cancro no pulmão, em segredo, e decidiu agora falar sobre essa fase delicada da sua vida no programa de Júlia Pinheiro, durante a emissão desta tarde, dia 16 de dezembro.Ao ser surpreendido com imagens da sua personagem na novela 'Amor Maior', que fez parte da ficção da SIC, onde deu vida a um pai que sofria de violência doméstica por parte do filho, o ator não conteve a emoção e desabafou:

Júlio admitiu ainda que a doença surgiu derivado ao facto de ser "fumador compulsivo". "Eu fumava duas/ três latas de cigarrilhas por dia", desabafa.

Após a operação a que teve de ser submetido, intervenção essa que o obrigou a uma pausa no trabalho, Júlio César esteve dedicado a quatro sessões de quimioterapia. Foram esses tratamentos que o ajudaram a vencer o cancro do pulmão.



Atualmente, Júlio César garante que se encontra livre de perigo.