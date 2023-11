Ator Luís Lourenço passou fome e diz que casar foi um erro Revelação foi feita por Luís Lourenço ao programa ‘Alta Definição’.

Luís Lourenço participa em ‘Hell’s Kitchen’, SIC

Foto: SIC

01:30

Passou por "fases horríveis" na vida, viveu "numa casa sem condições" e quase passou fome. A revelação foi feita por Luís Lourenço ao programa ‘Alta Definição’ (SIC).



"Passei muito mal... Chegava a casa e quase não tinha dinheiro para comer. [Comia] feijão com grão, porque não tinha para comer." No decorrer da entrevista, considerou o casamento com Inês Simões, aos 21 anos, "um erro" e disse que só muito recentemente conseguiu perdoar o pai por se ter suicidado.

Mais sobre