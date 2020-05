Ator Matt Damon revela luta da enteada contra o coronavírus: "Apanhou na faculdade"

A cumprir o isolamento na Irlanda, onde se encontrava a gravar um filme quando o confinamento o impediu de regressar aos Estados Unidos,acompanhou com preocupação a saúde da enteada, filha mais velha da sua mulher, Luciana.O ator contou que Alexia, de 21 anos, contraiu o vírus logo no início da pandemia, quando os estabelecimentos de ensino ainda não estavam encerrados, mas que já está recuperada., conta.À distância, o ator acompanhou a situação com preocupação, mas sem alarmismos, a forma como tem tentado lidar com a pandemia."Acho que para a geração dos nossos pais está a ser mais complicado. Nós já recebemos e assimilámos a mensagem: distanciamento social e higienização das mãos é o essencial".Matt Damon conta ainda sentir-se um privilegiado por estar a viver esta fase em Dublin, na Irlanda, rodeado por natureza. "É um dos países mais belos em que já estive."