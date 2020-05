Ator Miguel Costa lança apelo nacional e põe famílias a dançar

A carregar o vídeo ...

Ator lançou apelo às famílias portuguesas,

Não satisfeito, o rosto da ficção da SIC decidiu reunir este fim de semana, no sábado, 16, e domingo, 17, a partir das 11 horas da manhãs, pais e filhos para o '1º Family Challenge Mini Atleta do Tik Tik 2020'.Ao longo dos últimos dias, o ator tem divulgado vários vídeos ao lado da filhas Luísa e Teresa, fruto da relação com a assistente de bordo Joana Rosa.