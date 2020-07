Ator Nick Cordero morre vítima de coronavírus e deixa mulher destroçada: "O meu coração está partido"

"O meu querido marido morreu esta manhã. A família rodeou-o de amor, cantando e rezando enquanto ele gentilmente deixava esta terra", escreveu a companheira nas redes sociais, poucos dias depois de anunciar que o ator tinha testado negativo no teste à Covid-19, mas com consequências irreversíveis.









"Eu vou amar-te para sempre meu querido marido", terminou, agradecendo o apoio e força a todos os fãs e profissionais de saúde que estiveram ao seu lado durante estes três meses.







Nick Cordero morreu após três meses de internamento num hospital em Los Angeles, vítima do novo coronavírus.Aps 41 anos, o estado de saúde do ator era partilhado pela mulher, Amanda Kloots, que deixava os seguidores a par da situação. Sempre ao lado do companheiro no momento difícil que atravessou, a atriz mostra-se destroçada por não ter sobrevivido ao pesadelo.Amanda realçou que Nick era "", disse.Recorde-se que Amanda Kloots manteve sempre a atitude positiva perante o estado de saúde do ator, mesmo depois dos médicos lhe terem aconselhado a despedir-se do marido , pois afirmavam que ele não ia conseguir vencer as complicações da doença.Na sequência do novo coronavírus, Nick Cordero enfrentou complicações nos pulmões e