Ator Nick Cordero sofre amputação da perna após complicações por coronavírus

Diagnosticado com a doença, o artista de 41 anos está internado há quase dois meses num hospital em Los Angeles e o seu estado de saúde piorou, segundo confessou a mulher, Amanda Kloots.Além de já ter tido complicações nos pulmões derivadas da infeção por Covid-19,Por enquanto, sabe-se que o coronavírus pode ativar ao aparecimento de coagulações, que causam fenómenos de tromboses. "O vírus entra pelo sistema respiratório, agride-o e deixa os brônquios e os alvéolos com a membrana exposta, criando algo parecido com uma ferida. Isso faz com que o corpo queira estancar essa ferida, e a resposta do organismo é a coagulação", explicou um pneumologista.Os anticoagulantes podem gerar sangramentos no sistema nervoso central e sistema gastrointestinal, como aconteceu com Nick. "É por isso que ainda não foi estabelecido que os anticoagulantes devem ser usado de forma universal para pacientes com covid-19 ou outros problemas. Os riscos são grandes e podem ser maiores que os benefícios", descreveu ainda outro profissional de saúde.Após a amputação da perna, o pesadelo de Nick parece estar longe de chegar ao fim.