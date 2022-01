Ator Nuno Homem de Sá acusa Bruno de Carvalho de agressão

Bruno de Carvalho confrontou o cantor

Carolina Cunha

O ambiente aqueceu dentro da casa do ‘Big Brother Famosos’ (TVI) no domingo. Antes de ser expulso, Nuno Homem de Sá protagonizou um momento de tensão com Bruno de Carvalho. Tudo aconteceu cerca de uma hora e meia antes da emissão em direto e o sucedido foi abafado durante a gala apresentada por Cristina Ferreira. No rescaldo da saída do ator, o ex-presidente do Sporting pronunciou-se sobre o desentendimento. “O que se passou hoje, aqui dentro da casa, foi muito grave e será resolvido no sítio certo”, disse.









“O Nuno chegou ao pé de mim e da Liliana e começou com ameaças. Eu, preocupado com a casa, levei-o para o confessionário e pronto... não vou dizer muito mais”, frisou Bruno de Carvalho sobre a sua versão dos factos, acrescentando que lhe foi pedido para não falar sobre o assunto durante a gala.

Após a sua saída, e questionado pelos jornalistas, Nuno Homem de Sá deu uma interpretação diferente sobre o desentendimento e acusou Bruno de Carvalho de o ter agredido no confessionário. “O Senhor Bruno Carvalho passou-se e queria bater-me. Eu até gostava que ele tivesse ido por aí porque era logo expulso do programa e era menos um a chatear”, começou por explicar o ator, que revelou que a conversa subiu de tom.





“No confessionário expliquei a minha parte mas não foi possível porque o senhor Bruno começou a interromper-me e pronto... basicamente ameaçou-me e até pediu ao ‘Big’ se podíamos ir lá para fora para resolvermos aquilo os dois. Chegou a pôr-me as mãos em cima e a dar-me um empurrão”, afirmou o ator, que adiantou que sentiu “bullying” por parte de Bruno de Carvalho e que optou por não responder a qualquer provocação. Questionado sobre a origem do conflito, o ator não quis dar pormenores, devido a obrigações contratuais, adiantando apenas que se sentiu ofendido com acusações do ex-líder leonino relativas à sua “espiritualidade e religião”. Já Bruno de Carvalho acusa Nuno Homem de Sá de o ter ameaçado. Até ao fecho desta edição do CM, a TVI não se pronunciou sobre a alegada agressão nem divulgou as imagens do sucedido no confessionário entre os concorrentes, mostrando apenas imagens do início da discussão na casa.