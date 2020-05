Ator Nuno Lopes faz sucesso ao mostrar atributos em série internacional

A carregar o vídeo ...

Ator faz sucesso entre o público feminino.

Na ficção de Aléx Pina, criador de 'La Casa de Papel', o ator português interpreta Boxer, um 'bad boy' a viver em Ibiza, com atividade no mercado de atividades ilícitas.Entusiasmadas com as cenas mais 'calientes' de Nuno Lopes, as fãs manifestaram-se nas redes sociais, em especial no Twitter acerca dos momentos eróticos da série espanhola.O sucesso é tal que até as fieis espectadoras já pedem um telefonema de Boxer, recriando assim, uma das cenas da série. "O que eu faria por uma mensagem de voz do Boxer, a sussurar-me ao ouvido..."Feliz com o furor que está viver em todo o Mundo, Nuno Lopes já agradeceu publicamente as inúmeras mensagens que tem recebido ao longo das últimas semanas., assinalou nas redes sociais.A última relação amorosa de Lopes terá sido com a também atriz Mikaela Lupu, nunca confirmada.