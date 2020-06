Ator Pedro Lima combatia depressão há vários anos

Não tomei antidepressivos... mas tive alguns momentos de angústia muito grandes. Não sei se isso é depressão ou não, mas agora estou mais equilibrado. Agora sinto-me novo", começou por explicar, assumindo que, de repente, colocou tudo em causa.



"Comecei a questionar-me: o que queria? o que era? quem era?... Não tenho muita auto-estima, ou não tinha, por mim, e achava que nada era suficiente. Já houve pessoas que fizeram esta análise por mim e eu, agora, aceito-a de qualquer maneira. Descobri que tenho maior tendência para me preocupar com o não ser, do que com o ser... Mas, felizmente, com a ajuda da família, estabilizei", revela, acrescentando: "Agora é que sou o Pedro. Andava muito preocupado em agradar, a corresponder a expectativas... Não estava a ser eu!".



No decorrer da entrevista, Pedro Lima atribuía a depressão ao peso da idade [46 anos na altura].



"Falei com algumas pessoas que já passaram por isso e descobri que é frequente alguns homens, quando chegam a esta idade, questionarem o futuro, o que estão a fazer... E percebi que sou apenas mais um. Se é crise de meia-idade não sei".



O ator assumiu que combatia uma depressão, naquilo que chamou de uma crise de meia idade.