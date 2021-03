15:50

O ator Rodrigo Menezes comemoraria hoje, 12 de março, 47 anos. Uma data especial em que o artista é recordado com saudade por vários colegas e amigos de profissão.





O galã da TVI morreu a tentar alcançar os medicamentos para a epilepsia. Tinham sido receitados especialmente para as crises próprias da doença e não conseguiu agarrar a medicação. A morte de Rodrigo Menezes apanhou os amigos e familiares de surpresa, que ficaram em choque.

Rodrigo Menezes foi encontrado morto em casa aos 40 anos, a 4 de outubro de 2014. Uma tragédia que abalou Portugal que chorou a morte do artista.

Rodrigo Menezes estreou-se em televisão em 1999, na novela 'A Lenda da Graça', da RTP. Anos mais tarde, mudou-se para um para um SIC. Seguindo-se depois sua passagem para uma TVI, um enorme sucesso em novelas como 'Saber Amar' e 'Beijo do Escorpião'.



No que diz respeito à vida pessoal, Rodrigo Menezes namorou durante cerca de cinco anos com Diana Chaves. Andreia Sampaio foi a sua última relação assumida da qual nasceu o único filho do ator.