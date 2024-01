Ator sofre após ficar infetado com gripe A

Marcantonio del Carlo

01:30

Marcantonio del Carlo, de 58 anos, recorreu às redes sociais para anunciar que está infetado com gripe A e, inclusive, teve de ir até às urgências. “Ok, apanhei a gripe A com todos os Efessss e Errres“, começou por revelar Marcantonio del Carlo, num conjunto de fotografias partilhadas no Instagram. “Cama, paracetamol e muita paciência é o que me espera nos próximos dias”, rematou.