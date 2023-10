Ator sofre de esclerose múltipla

O ator Ângelo Torres, que vestiu a pele de Norberto Venâncio na novela 'A Única Mulher', da TVI, revelou que sofre de esclerose múltipla.



Numa entrevista ao programa no 'Júlia', da SIC, o ator recordou que os primeiros sintomas apareceram há mais de 20 anos. "Em março de 2000 comecei a sentir falta de força nas pernas, problemas de coordenação, visão dupla, não conseguia focar bem. Fui para tudo o que é medico, fiz 40 consultas e não se conseguia descobrir o que é que era", recordou.





chegar ao diagnóstico: "esclerose múltipla moderada progressiva".

Só depois de uma longa caminhada conseguiu

"A primeira reação é: O que é que é isso? Depois [perguntas] porquê eu, o que é que eu fiz?", confessou.

Ângelo Torres confessa que então "mentiu" para que as pessoas não descobrissem a sua doença. "Não sei se foi medo, não sei se foi vaidade… O que me leva a mentir não sei", disse, afirmando que recusou "movimentos mais bruscos" no trabalho da representação, justificando que "não gostava" só para não dizer que "não podia".

"Cada surto que tivesse no meio de um trabalho, inventava uma desculpa qualquer para poder ir ao hospital", contou ainda.