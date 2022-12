Thiago Rodrigues atacado por cinco homens e deixado no chão

O ator brasileiro Thiago Rodrigues, de 42 anos, foi violentamente agredido durante um assalto na noite de sábado, no Baixo Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, e teve de receber tratamento hospitalar. Segundo a imprensa brasileira, o intérprete da novela ‘Quero é Viver’, em exibição na TVI, terá sido abordado por cinco homens que o queriam assaltar. Ao tentar fugir, foi cercado pelo grupo, que o atacou a murro e pontapé. O ataque ter-lhe-á mesmo arrancado um pedaço de couro cabeludo. Segundo o relato do próprio ao jornal ‘O Globo’, permaneceu durante várias horas no chão, inconsciente, e só acordou no dia seguinte.









Ajudado por um transeunte, que lhe prestou os primeiros socorros, foi depois encaminhado para o hospital, onde deu entrada na manhã de domingo para realizar exames e ser suturado com vários pontos aos ferimentos. Em declarações à revista brasileira ‘Quem’, a agente diz que Thiago Rodrigues está a recuperar bem, mas que ficou muito abalado com o sucedido.

“Ele está em choque. Realmente é muito triste ver como estamos vulneráveis a este tipo de situações.”





Dado como morto (por ataque cardíaco) nas redes sociais, o ator recorreu mais tarde ao Instagram para pedir que os seguidores não espalhem este boato, que deixou a sua mãe em desespero. “A que ponto chegámos”, escreveu. “Por favor, denunciem! Estou vivo!”





A polícia está a investigar as circunstâncias deste assalto.