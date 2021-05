Ator transgénero Elliot Page feliz após remoção dos seios

Cinco meses após ter anunciado ao mundo que é transgénero (pessoa que tem uma identidade de género diferente do sexo com que nasceu), Elliot Page, conhecido anteriormente como a atriz Ellen Page, orgulha-se de mostrar, pela primeira vez, o seu novo corpo, após a cirurgia para a remoção dos seios. Junto a uma piscina, em tronco nu, o ator, conhecido pelas participações no filme ‘Juno’ e na série ‘The Umbrella Academy’, posou divertido. "Os primeiros calções de banho do trans", escreveu na legenda da imagem.Amigos, colegas e seguidores elogiaram a atitude do artista de 34 anos, mas também os seus abdominais tonificados e o sorriso que denuncia a boa fase que está a viver. No final de abril, Elliot já tinha aberto o coração a Oprah Winfrey, e confirmou que não se sentia bem no seu corpo de mulher. "Quero que todos saibam que [a transição] não só mudou a minha vida como a salvou", afirmou, emocionado, revelando que toda esta experiência está a ser libertadora. "Isto é incrivelmente novo. Desde os 10 anos que não conseguia ser eu próprio."Após a cirurgia, Elliot começou a sentir alegria em pequenos gestos do dia a dia. "É sair do chuveiro, com a toalha à cintura, olhar para o espelho e pensar: ‘aqui estou eu’", explicou, tentando motivar quem esteja a passar pelo mesmo. "Agora, sou capaz de tocar no meu peito e sentir-me confortável no meu corpo, provavelmente pela primeira vez."O ator confidenciou à revista ‘Vanity Fair’ que sempre soube que tinha nascido no corpo errado. "Eu sabia que era um menino quando era uma criança", afirmou. "Eu não conseguia entender quando me diziam: ‘Não, tu não és. Não, tu não podes ser assim quando fores mais velho’. Agora estou finalmente a conseguir voltar a sentir quem eu sou e isso é tão bonito e extraordinário."Ellen Page assumiu publicamente a sua homossexualidade em 2014. Em 2017 começou a namorar com a coreógrafa Emma Portner, com quem viria a casar no ano seguinte. Durante o processo de mudança de identidade de género, Ellen, que depois passou a ser tratada por Elliot, contou com o total apoio da companheira, que chegou a elogiá-la publicamente em dezembro. No entanto, dois meses depois, anunciaram que tinham decidido divorciar-se.Em Portugal também aumenta a lista dos rostos conhecidos que decidiram mudar de sexo após anos de negação e infelicidade. Um deles foi João Vaz, agora Maria João, conhecido pelo anúncio da década de 90 da Telecel, em que um pastor atendia o telemóvel com sotaque carregado e dizia: "Tou xim... Só um momento. É ‘pra’ mim." "O meu conselho é que as pessoas olhem para dentro de si e se assumam", partilhou.Daniel, o jovem que aos 16 anos foi ridicularizado num casting do ‘Ídolos’ (SIC), após terem realçado o tamanho das suas orelhas, vive agora feliz num novo corpo e com o nome Alexa, numa transição que começou há dois anos.Lourenço, ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’ (TVI), é outro dos casos. Mudou de sexo em 2012.