Ator Vítor Emanuel revela dificuldades: "Estive um ano a trabalhar nas obras a ganhar 40 ou 30 euros por dia"

O ator Vítor Emanuel, conhecido do grande público pelas suas participações em projetos televisivos, abriu o coração em entrevista à colega e amiga Júlia Pinheiro, onde revelou que a vida não tem sido fácil nos últimos tempos.

O artista falou sobre o declínio da sua carreira como ator e na depressão que contraiu e que o deixou muito débil emocionalmente.

"A dada altura tive uma depressão de tal maneira que tive um clique. Não fui hospitalizado porque fui salvo à última da hora", disse. Vítor recorda essa altura com um sabor agridoce. Se por um lado celebrava a chegada da sua filha ao Mundo, assistia sem poder fazer nada à sua carreira a desmoronar.

"O que me acontece são dois momentos emocionais completamente antípodas um do outro: eu sou pai e tenho a maior felicidade do mundo ao ver aquela criança, e nesse preciso momento, eu deixo de ter trabalho", recorda, visivelmente emocionado.

Questionado pela apresentadora sobre o que é que fez para sobreviver, Vítor Emanuel responde: "Faço variadíssimas coisas. Há dois anos atrás estive um ano a trabalhar como sorvente, nas obras. Todos os dias, verão e inverno. A ganhar 30 ou 40 euros por dia quando tinha trabalho. Foi um ano muito duro", recorda.

Por último, o ator deixa o apelo aos empregadores para que lhe possam dar trabalho. "Só quero voltar a trabalhar. Nunca pedi dinheiro a ninguém. Eu só quero trabalho. Nunca deixei ninguém mal", afirma.

No pequeno vídeo promocional partilhado pela página de Instagram da SIC sucederam-se as mensagens de apoio e força por parte de vários fãs.